Plusieurs communes se sont déclarées dans l’incapacité d’assurer la sécurité pour ce lundi.

La rentrée scolaire s’effectuera ce 18 mai.

La reprise des cours sera progressive et concernera certains élèves dans l’enseignement primaire et secondaire, dans des conditions strictes d’organisation. Les maternelles resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

"L’enseignement supérieur, quant à lui, a déjà organisé sa fin d’année académique avec les autorités communautaires ", a précisé Sophie Wilmès.

La reprise le 18 mai concerne les élèves de 6e primaire et de la dernière année du secondaire, à raison de deux jours par semaine maximum par groupe d’élèves. Les classes seront réorganisées et ne pourront compter que dix élèves.

Chacun devra bénéficier d’un espace personnel de 4 m² tandis que l’enseignant en aura le double. Le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves de plus de 12 ans. Il n’y aura pas de repas chauds servis dans les réfectoires. Le cours d’éducation physique peut être maintenu, mais doit être ajusté pour maintenir la distance physique, avec de plus grandes distances si l’effort se traduit par une respiration plus forte.

Une quinzaine de communes a déjà annoncé que les cours ne reprendraient pas le 18 mai dans leurs établissements scolaires. Parmi lesquelles Schaerbeek, Meix-devant-Virton, Waremme, Braives, Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont, Boussu, Fleurus ou Sivry-Rance.

La difficulté de respecter les mesures de sécurité constitue la raison principale invoquée. " La reprise des cours est essentielle pour les élèves, confinés chez eux depuis plus de deux mois, en particulier pour les élèves de 6e et de 7e secondaires. Mais elle ne peut s’envisager que si la sécurité des enfants et celle du personnel des écoles est garantie. Parents, enseignants, directions d’écoles et responsables politiques s’accordent sur ce point ", estime Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek.

" Le nombre d’écoles qui refusent d’ouvrir leurs portes le 18 mai s’élève à une trentaine sur 2 500 établissements", relativise le porte-parole de Caroline Désir, ministre de l’Éducation. "L’administration prend contact avec elles afin de comprendre pourquoi elles n’ouvrent pas et de trouver des solutions pour les aider. Si c’est parce que les mesures de sécurité ne sont pas remplies, on peut en effet reporter la rentrée à une date ultérieure. Mais l’objectif est bien de coller aux décisions du Conseil national de sécurité. La circulaire permet de postposer la rentrée quand il s’agit de raisons de sécurité. Mais si les établissements peuvent le faire, il ne faut pas reporter la rentrée scolaire."