Ces derniers jours, une légère augmentation des fermetures de classes a été constatée dans les différents réseaux d’enseignement. La semaine passée, un coup de sonde du Segec confirmait une "certaine remontée des absences, des élèves comme des enseignants". Si on est bien loin de la situation d’octobre 2020, les fermetures de classes et les quarantaines commencent à poser des soucis localement et entraînent des difficultés pour de nombreuses familles.

Dans un courrier adressé entre autres à la Ligue des familles et à la ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir, Cyril, papa d’une petite fille de deux ans et demi, s’est inquiété d’une probable augmentation future des fermetures des classes et des répercussions que cette situation pourrait avoir sur sa famille.