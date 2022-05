Le cas Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois du Budget, qui a débuté à la Volksunie, est symptomatique de l’évolution du rapport de certains élus flamands à Bruxelles. "Il y a 20 ans, notre cerveau politique fonctionnait sur du 50/50 en matière communautaire et régionale. Nous avons maintenant un accent régional plus fort, comme sur le métro bruxellois. À 20 ans, je me définissais comme un Flamand de Bruxelles. À 35, comme Bruxellois flamand. Aujourd’hui, je me vois comme un Bruxellois, résume Sven Gatz. En 1971 (NdlR : un an après la révision de la Constitution instituant la Région bruxelloise), notre crainte était simplement qu’il n’y ait plus de Flamands à Bruxelles, à terme. Entre-temps, on a vu émerger un enseignement néerlandophone qualitatif. On a vu fonctionner le modèle bruxellois. Tout cela a contribué à nous détendre. On a désormais plus d’énergie pour d’autres sujets."