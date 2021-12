Les élus considèrent cette étape nécessaire contre la pandémie.

Connaître la position des ministres sur la vaccination de leurs enfants n’est pas chose aisée pour deux raisons. Certains ne veulent pas que l’on touche à leur vie privée et ne souhaitent dès lors pas que le nom, l’âge et le statut vaccinal de leurs enfants soient divulgués dans la presse. D’autres ne veulent pas que cette information soit dévoilée, car ils estiment que cela pourrait leur attirer des ennuis. "La question de la vaccination soulève toujours des tensions et des critiques. On préfère éviter cela", nous répond l’un d’entre eux. À la condition que leur nom ne soit pas cité, plusieurs d’entre eux nous ont toutefois confirmé qu’ils allaient faire vacciner leurs enfants, une solution jugée indispensable pour avancer dans la réduction des contaminations.