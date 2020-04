Les pédiatres français donnent l'alerte après les Anglais et parlent même de dix cas en Belgique

Les enfants, nouvelles victimes du coronavirus ? Après l'inquiétude des spécialistes en Grande-Bretagne, ce sont les pédiatres français qui donnent l'alerte. Comme le révèlent nos confrères du Midi Libre, le centre Necker à Paris interpelle sur de nouvelles hospitalisations d'enfants, particulièrement en hausse depuis le week-end. Des enfants qui présentent des symptômes inflammatoires, dont certains se trouvent dans un état grave.

Cité par Midi Libre, le docteur Damien Bonnet, chef de service cardiologie congénitale et pédiatrique, a écrit à ses collègues pour partager son inquiétude : "Un nombre croissant d’enfants de tous âges a été hospitalisé dans un contexte d’inflammation multi-systémique associant fréquemment une défaillance circulatoire avec des éléments en faveur d’une myocardite".

Nos confrères français parlent également d'un contact pris par le Docteur Bonnet avec des pédiatres européens. Le spécialiste affirme que sur base de ces contacts, il y aurait déjà dix cas similaires en Belgique. "Cette affection dont la cause est inconnue, survenant chez de jeunes enfants et plus fréquente en Asie, se manifeste dans ses formes graves par une inflammation des artères, notamment coronaires, susceptible d'aboutir à un infarctus du myocarde. Pour autant, aucun cas mortel n'a été recensé", précisent toutefois nos confrères.

Le ministre français de la santé réagit

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a assuré mercredi prendre "très au sérieux" l'apparition en France de ces cas d'enfants. "C'est une alerte que j'ai reçue de la part d'équipes parisiennes", a-t-il précisé, faisant état à Paris d'une quinzaine d'enfants de tous âges. "Je prends ça très très au sérieux. Nous n'avons absolument pas d'explication médicale à ce stade. Est-ce qu'il s'agit d'une réaction inflammatoire qui vient déclencher une maladie préexistante chez des enfants atteints par ce virus ou une autre maladie infectieuse? Il y a beaucoup de questions".

Et chez nous?

Chez nous, nous attendons des réponses, notamment du côté de l'Huderf, l'hôpital de référence des enfants en Belgique, afin d'en savoir plus sur cette affection qui a déjà nécessité 25 réanimations à Paris. Précisons également que tous les cas n'étaient pas positifs au Covid-19 mais les pédiatres français prennent cette alerte très au sérieux. "L'épidémie a démarré il y a cinq semaines en Ile-de-France et ces jeunes enfants affluent depuis 15 jours. Il y a eu une hausse depuis vendredi. C'est un phénomène qui nous ennuie. La bonne nouvelle c'est qu'ils s'améliorent très vite. Ils sont en péril quelques heures", a encore ajouté le docteur Bonnet à Midi Libre.

Olivier Véran a avoué mettre tout en oeuvre pour y répondre. "Je mobilise la communauté soignante et scientifique en France et à l'international pour avoir le maximum de données possibles pour voir s'il y a lieu de faire un lien entre le coronavirus et cette forme qui jusqu'ici n'avait été observée nulle part", a-t-il ajouté, alors que ce nouveau coronavirus ne cesse de réserver de mauvaises surprises.