Le taux de matériel génétique du coronavirus détecté dans le nez d’enfants de moins de cinq ans est 10 à 100 fois plus élevés que celui trouvé chez des enfants plus âgés et des adultes, selon une étude américaine publiée ce jeudi.

Les très jeunes enfants pourraient donc être d’importants propagateurs du virus dans la population, selon cette étude parue dans la revue médicale JAMA Pediatrics, une hypothèse allant à l’encontre du discours actuel. Des résultats qui ne vont donc pas dans le sens des autorités sanitaires qui jugeaient jusqu’à présent que les jeunes enfants ne transmettent pas beaucoup le virus, d’autant qu’il a été établi qu’ils ont moins de risques de contracter une forme sévère de la maladie. De quoi remettre en question notre stratégie sanitaire ? D’autant plus que les fameuses "bulles" en Belgique ne tiennent pas compte des enfants âgés de moins de 12 ans. "C’est une étude qui va à l’encontre de toutes les études parues jusqu’à maintenant, mais je pense qu’il faut encore un peu de recul pour être catégorique sur ce sujet", réagit Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19.

