Les enseignants de groupe à risque refusant le vaccin doivent retourner à l'école en Flandre: "Après tout, ils ont eu l'occasion de recevoir ce vaccin"

Belgique

Les enseignants flamands appartenant à un groupe à risque et qui refusent d'être vaccinés contre le coronavirus ne seront plus autorisés à prendre des congés pour cause de force majeure, a annoncé vendredi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts.