Le ministre de la Politique scientifique, David Clarinval autorise dix Établissement scientifiques fédéraux à puiser dans leur réserve stratégique, soit une manne de 100 millions d'euros, rapporte L'Echo mercredi.

Cette mesure permettra aux Établissements scientifiques fédéraux (ESF) d'affecter les bénéfices de l'année 2019 à une série d'investissements jusqu'ici gelés et de puiser dans leur réserve historique (Invest), constituée avant cette date, pour faire face à la crise du coronavirus sans mettre à mal leur équilibre budgétaire.

La nouvelle a été accueillie comme un soulagement au Musée royal d'Afrique centrale, à l'Institut du patrimoine artistique, des sciences naturelles, à l'IRM ou à la Bibliothèque royale.

"Il me semblait injuste que les ESF qui travaillent bien pendant l'année et obtiennent des bénéfices ne puissent pas jouir de cet argent", estime David Clarinval (MR), vice-Premier et ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique.

La réserve historique s'élève à 100 millions d'euros et pourra contribuer à faire face à l'impact du coronavirus qui se monte déjà à 4 millions d'euros de pertes. "C'est du cash pour leur permettre de payer les salaires et les frais de fonctionnement sans être impacté budgétairement", salue le ministre.