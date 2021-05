Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté vendredi passé en première lecture l’avant-projet de réforme du décret paysage, porté par la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny. La ministre libérale avait annoncé dès le début de son mandat sa volonté de "corriger certains effets pervers du décret paysage" à commencer par l’allongement de la durée moyenne des études lié à la possibilité pour les étudiants de reporter des crédits non réussis d’année en année.

Pour passer à l’année supérieure, les étudiants de première année de bac devront désormais réussir 60 crédits. Si l’étudiant réussit entre 45 et 59 crédits, il devra en priorité réussir les crédits non acquis mais pourra anticiper des crédits de l’année supérieure. Avec un résultat compris entre 30 et 44 crédits réussis, l’étudiant restera inscrit dans son année et devra obligatoirement inscrire à son programme annuel les crédits non acquis. Sur accord du jury, il pourra anticiper certains crédits à condition de disposer des prérequis nécessaires. L’étudiant qui réussit moins de 30 crédits redoublera automatiquement son année et devra suivre des activités de remédiation et l’étudiant qui ne réussit aucun crédit devra se réorienter.