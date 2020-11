Malgré l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les étudiants galèrent.

La deuxième vague de coronavirus et le confinement qui s’ensuit viennent frapper de plein fouet de nombreux étudiants. Mis dans l’impossibilité de travailler dans les restaurants, bars, cafés et magasins, ils sont nombreux à avoir perdu leur unique source de revenus. C’est le cas d’Alice, étudiante dans une école supérieure artistique, qui a dû renoncer à son emploi de vendeuse dans un magasin de disques d’occasion. "La situation m’inquiète énormément. Au printemps, j’avais aussi dû arrêter de travailler, mais j’avais pu toucher des aides de mon école. Mais cette année, les étudiants ont été informés que les possibilités financières de l’école étaient beaucoup plus limitées que pendant le premier confinement", explique-t-elle.

(...)