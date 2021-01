C’est l’une des conséquences fâcheuses de la crise sanitaire pour les étudiants : trouver un lieu de stage est devenu mission presque impossible pour la plupart d’entre eux, à commencer par ceux qui étudient pour devenir coiffeur ou travailler dans l’esthétique. Mais ce ne sont pas les seuls domaines où trouver un stage est devenu un véritable parcours du combattant : le milieu culturel, celui de l’Horeca et la plupart des administrations n’ont plus non plus la possibilité d’accueillir des stagiaires dans de bonnes conditions.

En l’absence de stages, la débrouille règne. "La directrice d’une école qui comporte une section coiffure m’a indiqué que les élèves servaient de modèles pour les coupes de cheveux. Mais une fois que les cheveux ont été coupés, il faut bien trouver d’autres volontaires", explique Conrad Van de Werve, porte-parole du SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique).

(...)