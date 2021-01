Les tensions entre experts et politiques sont vives depuis le début de la crise. Plusieurs groupes se sont succédé pour conseiller le gouvernement. Des fuites de rapports dans la presse et des sorties médiatiques ont souvent tendu leurs rapports. Au point que les 24 experts du Gems (Groupe d’experts de stratégie de crise pour le Covid-19), présidé par Erika Vlieghe, ont été tenus de signer un accord de confidentialité et contre les conflits d’intérêts.