Suivez les dernières informations dans notre direct ci-dessous.





À quoi va ressembler notre été ? Le Comité de concertation devrait offrir quelques éléments de réponse, ce mardi 9 mai. A partir de 9 heures, le Premier ministre, les vice-Premier et les ministres-présidents discuteront d'une série d'assouplissements pour les secteurs de l' Horeca , de la culture, du sport et de l'événementiel.Des conditions avaient été émises par le gouvernement pour poursuivre le déconfinement et mettre en place le plan intérieur en juin. Les chiffres évoluant dans le bon sens, il y a peu de doute quant à la poursuite des assouplissements évoqués en avril. Reste à savoir quand chaque mesure pourra prendre effet.