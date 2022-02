Les autorités publiques doivent-elles profiter du variant Omicron pour lever les restrictions en matière sanitaire ? La question mérite d’être posée au vu de l’extrême contagiosité du variant et une létalité bien plus faible que celle de ses aïeux Alpha et Delta. À Copenhague, les autorités ont tranché. Le Danemark est devenu, mardi, le premier pays de l’Union européenne à lever toutes ses restrictions : plus de port du masque et fin du pass sanitaire, malgré un nombre de contaminations qui reste élevé. Les événements de grande envergure et les boîtes de nuit peuvent également rouvrir leurs portes. "Le Danemark a fait le constat que le virus Omicron se transmet tellement facilement que, pour l’arrêter, il faudrait confiner tout, comme le fait la Chine", confie Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l’ULB. "Finalement, pour un virus comme Omicron, des mesures comme porter un masque, fermer à une certaine heure ou limiter la jauge... cela ne marche pas. Parce que malgré ces mesures, le nombre de cas explose."

Le Danemark n’est pas le seul pays à faire respirer sa population en Europe : en Angleterre, le port du masque en intérieur n’est plus obligatoire et le pass sanitaire ne l’est également plus pour les événements publics. En Irlande, la plupart des restrictions ont pris fin tandis qu’en Espagne, la Catalogne a décidé de mettre fin au pass sanitaire. Ce mercredi, une partie des restrictions sanitaires ont également été levées en France tandis que les boîtes de nuit devraient relancer leurs platines le 16 février.