Après des mois de stabilisation, la tendance est à la hausse depuis deux semaines en Belgique concernant la situation épidémiologique. "Cette hausse des cas est logique et va se poursuivre et s’intensifier, assure l’infectiologue Yves Van Laethem, fraîchement revenu de vacances.

Nous sommes en pleine période pré-hivernale et comme chaque année, on va se retrouver davantage en intérieur, avec sa famille ou ses amis sachant qu’on fait de plus en plus d’activités communes depuis quelques mois. Et comme avec chaque infection respiratoire, il faut s’attendre à ce que cela continue, sachant qu’on est sur une hausse significative depuis dix jours. Jusqu’où ? C’est la grande question et notamment si cela va avoir un impact sur le système hospitalier. Pour le moment, ça ne se voit pas même s’il y a une augmentation dans les salles normales mais pas aux soins intensifs".