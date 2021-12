Le groupe belge Duchesne condamné à payer ses lots à une joueuse française.

Qui n’a jamais ouvert un mail ou reçu un courrier lui annonçant qu’il est le grand gagnant d’un tirage exceptionnel, faisant de lui l’heureux propriétaire d’une maison, d’une voiture ou d’une importante somme d’argent ? La technique est aussi vieille que le marketing, mais les véritables gagnants sont aux abonnés absent.

Le groupe belge Duchesne, spécialisé dans cette technique de vente par correspondance ne s’attendait pas à tomber sur une "candidate" bien décidée à empocher ses gains.

Le vendeur par correspondance lui avait envoyé pas moins de 83 courriers lui annonçant des gains de 10 000 à 25 000 euros, comme le révèlent nos confrères français de 60 Millions de consommateurs. Ces courriers, envoyés à Anne-Marie entre 2007 et 2012, ont surtout envoyé le groupe Duchesne devant la justice. Et, en mai dernier, le tribunal de Montpellier donnait gain de cause à Anne-Marie, condamnant la société à lui verser l’entièreté des sommes promises, soit un total de 1 002 000 euros.