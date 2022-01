La semaine dernière, nous apprenions que la Ministre des Sports Valérie Glatigny invitait Frank Vandenbroucke et le Commissariat Corona à aborder ensemble, lors d’une réunion avec le secteur du sport , les normes sanitaires applicables au secteur, et en particulier celles qui concernent l’accueil de public lors de compétitions sportives en intérieur et en extérieur. Cette rencontre a eu lieu ce lundi. Valérie Glatigny, les fédérations sportives, le Ministre de la Santé Franck Vandenbroucke, le Commissariat corona et la Ministre germanophone des Sports Isabelle Weyckmans y participaient.Cette réunion était capitale pour tenter d'avoir des perspectives car, pour rappel, le public est interdit en Belgique. Suite à cela, certaines fédérations ont décidé de suspendre leurs activités car elles estiment que la pratique du sport sans public n'est pas viable.

Au cours de la réunion, les acteurs du monde sportif ont notamment souligné leur besoin d'avoir davantage de prévisibilité des décisions, notamment en vue des compétitions nationales et internationales.

Ils ont aussi pu souligner l’importance que le futur baromètre Corona soit l’occasion de proposer des mesures adaptées et proportionnées, notamment afin d’assurer dès que possible le retour du public en toute sécurité.



D'autres réunions devraient être prévues prochainement à différents niveaux pour tenter d'y voir plus clair.