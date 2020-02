La ville vivra pleinement dès dimanche les trois jours gras de son carnaval.

Le Carnaval de Binche 2020 sera lancé ce dimanche pour trois jours bien remplis de festivités traditionnelles. Personnages travestis, musiciens, tamboureurs et Gilles de Binche animeront la cité pendant les trois jours gras du carnaval.

Les festivités 2020 du carnaval de Binche, patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2003, commenceront ce dimanche 23 février vers 8h du matin avec les premiers airs musicaux. Le public pourra admirer les participants dans leurs costumes de fantaisie qui défileront en cortège à partir de 16h dans les rues du centre-ville.

La journée du lundi 24 février sera celle des jeunesses et des enfants. On dansera dès 10 h au son de la viole.

Un grand rondeau de l’amitié sera organisé sur la Grand-Place vers 16h30 avec un feu d’artifice qui clôturera la journée vers 19 h.

Le jour le plus important du carnaval sera le mardi gras. La journée commencera très tôt le matin avec la sortie des gilles et des autres personnages folkloriques, pierrots, paysans, arlequins et marins.

Un grand cortège démarrera vers 15h et convergera vers la Grand-Place pour un grand rondeau où les gilles lanceront leurs oranges, traditionnels symboles porte-bonheur. Un deuxième cortège sera organisé vers 20h avant un dernier grand rondeau et le traditionnel embrasement de la Grand-Place.

Des milliers de participants sont attendus à Binche pendant les trois jours du carnaval. De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place.

La Croix-Rouge de Belgique a annoncé, de son côté, la présence de quelque 130 secouristes qui se relaieront pendant 3 jours. Près de 60 jeunes futurs agents de gardiennages se joindront pour la première fois aux équipes de police le mardi gras.

Des mesures ont également été prises sur le plan de la mobilité, la circulation dans le centre étant très limitée. Des navettes circuleront entre les villages de l’entité et les lieux de fête et des billets de train spéciaux seront proposés par la SNCB.

Enfin, des mesures particulières seront également prises pour faciliter l’accès aux PMR.