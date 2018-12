Personne n’emporte son argent dans la tombe. De nombreux Belges semblent l’avoir compris. Les donations ont le vent en poupe. Depuis 3 ans, (NdlR : les chiffres n’englobent plus les perceptions pour la Région flamande depuis 2015) les montants perçus par le SPF Finances sur ces donations sont en croissance. Il a ainsi perçu 177,4 millions € de droits de donation en 2015, 188,4 millions € en 2016 et 194,5 millions € en 2017.

Décembre semble un mois particulier à cet égard. En effet, en 2017, c’est durant ce dernier mois de l’année que les droits de donation perçus par le SPF Finances ont été les plus élevés : 19,5 millions €, alors que la moyenne mensuelle n’était que de 16,2 millions €. Seul le mois de juin a été plus rentable pour l’État. "Il est possible que cela s’explique par un effet ‘fêtes de fin d’année’ ", avance Françis Adyns, porte-parole du SPF Finances.

(...)