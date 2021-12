À côté du personnel soignant, la situation financière des hôpitaux est également mise à mal par la pandémie.

La traditionnelle étude Maha de Belfius, qui s’intéresse à la santé économique de nos établissements de soins, a analysé cette année l’impact de la pandémie sur les finances des hôpitaux.

Car ce n’est pas seulement le personnel hospitalier qui est mis à rude épreuve. La situation financière des hôpitaux est également mise à mal par la pandémie. Les précédentes analyses Maha avaient d’ailleurs déjà montré que, sur le plan financier, les hôpitaux n’étaient pas en mesure d’absorber un tel choc. Et en 2020, le chiffre d’affaires des hôpitaux généraux a chuté de 3,5 %. "Cela peut paraître peu mais il faut situer cette somme dans l’ensemble du chiffre d’affaires qui représente 15 milliards d’euros, c’est donc une perte conséquente. De plus, il faut également rappeler que l’évolution de la dynamique était positive sachant que le chiffre d’affaires progresse de 4 % ces dernières années", explique Arnaud Dessoy, responsable des Études Public Finance et Social Profit.