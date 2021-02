Les finances publiques continuent de se dégrader de manière préoccupante BelgiqueAnalyse Li.B. © BELGA

Il y a du bon et du moins bon dans les nouvelles projections économiques du Bureau du Plan. Côté positif, l'économie résiste plutôt bien, jusqu'en 2026, et l'emploi ne souffre pas autant qu'imaginé. En revanche, le point noir de ces nouvelles projections : les finances publiques. Elles continuent de se dégrader de manière préoccupante, surtout en fin de parcours, entre 2024 et 2026. Assurément une mauvaise nouvelle pour la Vivaldi.