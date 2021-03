Le comité de concertation de ce vendredi a donc dévoilé un calendrier pour les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour certains, mais encore de la frustration pour d’autres. Notamment du côté des forains qui ne pourront pas reprendre avant le 1er mai, si tout va bien. “Franchement je pensais que ce serait plus tard, donc c’est plutôt une bonne nouvelle, réagit Patrick Decorte, représentant des forains bruxellois. La seule chose qui m’ennuie, c’est la différence entre les parcs d’attractions et nous. Je ne comprends pas qu’on fasse encore une différence entre les deux secteurs. C’est le cas depuis le premier déconfinement et malgré nos appels, rien ne bouge. [...]"