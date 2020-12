Les forces spéciales de la police fédérale appelées à se renforcer, promettent Alexander De Croo et Annelies Verlinden

Belgique

BELGA

Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, ont fait connaissance mercredi avec les unités spéciales de la police fédérale, auxquelles ils ont promis davantage de moyens humains et matériels, notamment technologiques. Le chef du gouvernement fédéral (Open Vld) et Mme Verlinden (CD&V) se sont rendus au centre d'entraînement des unités spéciales de la police fédérale, installé dans l'enceinte du quartier Géruzet à Etterbeek.