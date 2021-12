“Depuis quelques mois, des gens normaux deviennent agressifs, virulents et craquent”, assure l’humoriste et producteur belge qui doit annuler plusieurs spectacles. “Avec ce que le gouvernement vient de faire, fermer la culture, des gens vont véritablement devenir haineux.” Et, en plus, “on doit attendre la fin de leurs vacances pour savoir la suite !”

Vincent Taloche rit jaune… “J’ai proposé à un ami boucher de venir l’aider, plaisante l’humoriste à demi-mot. Je vais donc aller faire des boulettes dès demain, je serais peut-être plus utile !”

Le producteur (Virginie Hocq, Jarry, le Voo Rire festival, etc.) et artiste (il tourne notamment avec son spectacle sur Bourvil ou avec son frère Bruno dans Mise à jour) est d’un naturel optimiste en essayant de toujours trouver du positif dans n’importe quelle situation. “Je tiens ça des gênes de ma maman, nous glisse-t-il. J’ai vraiment pris ce parti depuis quelques mois, pour ma santé mentale et mon entourage. Évidemment, j’ai envie de râler ! Mais je me suis dit qu’en plus, ça peut altérer tout le reste de ma vie. Je ne suis pas un sanguin, je relativise quand je vois qu’au Québec, par exemple, c’est pareil.”

Vincent Taloche ne comprend toutefois pas pourquoi on tape toujours sur le même clou : le secteur culturel. “On a tellement appliqué tout ce qu’on nous a dit de faire, déplore le producteur du festival international du rire de Liège. On a appliqué le CST, on a fait gaffe et on a eu 12.000 personnes avec jamais un seul incident. Les gens étaient disciplinés et nous, on organise avec ce qu’on nous dit de faire. Donc ça ne va pas, la décision d’aujourd’hui est une injustice. J’ai beaucoup d’amis qui travaillent dans des restaurants et ils sont tous d’accord pour dire que tu prends plus de risque à manger avec quelqu’un en face de toi. Nous, on est un secteur très sécurisé, on l’a prouvé. Oui c’est donc de l’injustice. Ils sont complètement fous !”

Et le comédien de poursuivre sur un secteur en réel crise humaine. “C’est violent… car depuis trois ou quatre mois, dans notre secteur, il y a des gens normaux qui deviennent très agressifs et virulents sur les réseaux sociaux. Ils craquent et sont en pleurs. Et là, avec ce qu’ils viennent de faire, des gens vont véritablement devenir haineux. Ça va faire beaucoup de mal et de tort.”

“Mon métier, aujourd’hui, est de devoir annuler des spectacles”

(...)