"Un accord qui donne un avenir à la Belgique"

Un accord a été trouvé tôt ce mercredi matin. Après une énième nuit de discussions, les sept partis réunis autour de la table (Open Vld, MR, PS, sp.a, Ecolo, Groen et CD&V) ont finalisé la mise en place d'un gouvernement Vivaldi. Si l'on n'en connait pas encore le casting, il est déjà acté que c'est Alexander De Croo qui tiendra la barre de ce nouvel exécutif.Du côté de l'opposition, les réactions sont mitigées. Les nationalistes flamands ont déjà fait savoir qu'ils combattraient avec force cette coalition Vivaldi, soulignant que "les francophones avaient gagné cette bataille, mais que sans aucun doute, cela aurait des conséquences en 2024". "Aucune majorité flamande, aucune mention au confédéralisme, aucune légitimité démocratique, a écrit Theo Francken (N-VA) sur Twitter. Nous allons combattre ce projet sur terre, en mer et dans les airs. D'Opgrimbie à La Panne." Posant devant un drapeau flamand, le nationaliste a invité la population à faire de même en signe de protestation face à l’avènement du nouveau gouvernement.Le président de DéFi, François De Smet, a quant à lui souhaité bon vent à la coalition Vivaldi et au Premier ministre Alexander De Croo. "Puissent-ils parvenir à surmonter ce qui les divise. Puissent-ils guider au mieux ce pays dans les nombreuses crises qu'il traverse. Nous serons constructifs et vigilants", a tweeté M. De Smet.Même son de cloche de la part du cdH . La députée fédérale, Catherine Fonck, a souhaité "bonne chance" au nouveau gouvernement. "En espérant que ce ne soit pas en mode 'Alea Jacta Est'... Besoin d'un gouvernement avec un projet cohérent, efficace et ambitieux", a-t-elle commenté.Les partis de la Vivaldi se sont, pour leur part, félicités de l'accord trouvé. "C'est un accord équilibré, ce n'était pas simple car il y avait sept partis autour de la table. Il y a des éléments de développement durable, des éléments sociaux et des éléments de développement économique. C'est un accord assez équilibré pour faire face aux défis de notre pays", a commenté le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

"C'est un accord fort. Maintenant, au boulot. Ce gouvernement va investir dans le pouvoir d'achat, les pensions, la santé", a résumé le président du sp.a, Conner Rousseau.

Enfin les écologistes ont souligné qu'ils s'agissaient d'un accord qui donnait un nouvel élan et un "avenir à la Belgique avec, en son coeur, la transition écologique et solidaire".