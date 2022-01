Un mois après la grande manifestation du personnel soignant dans les rues de Bruxelles, la question du manque de personnel, infirmier en particulier, reste au devant de l’actualité. Et, avec elle, celle de l’attractivité des études et du métier.

Le bachelier en soins infirmiers attire-t-il moins de jeunes qu’avant ? Nous avions tenté à l’époque d’objectiver la situation. Et les premiers coups de sonde dans quelques hautes écoles semblaient alors indiquer que, pour la première fois en six ans en cette rentrée 2021-2022, la tendance à la baisse du nombre d’inscrits en première année était rompue. Mais on manquait encore de chiffres officiels.

Dans l’attente des données consolidées de l’Ares (l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur), celles recueillies par les commissaires du gouvernement (qui le représentent au sein de chaque établissement d’enseignement supérieur) confirment une légère remontée des inscriptions cette année.