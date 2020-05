Des examens organisés à distance dans la mesure du possible pour ces futures recrues

La consigne de la police fédérale est donnée : il faudra favoriser un maximum les examens à distance et si ce n’est pas possible, il faudra respecter les mesures en vigueur (distanciation sociale, etc). Les 800 futurs inspecteurs actuellement inscrits dans les différentes de police du pays ne seront donc pas dispensés de ces examens, contrairement à la possibilité émise par certaines écoles au début du confinement, en mars dernier.

“C’était une des pistes sur la table mais elle devait encore être discutée et ce n’est pas l’option qui a été privilégiée”, nous précise-t-on. Pas question donc, au final, de dispenser ces futurs policiers afin de renforcer, comme certains l’espéraient, plus rapidement les équipes sur le terrain.

Les dates des examens doivent encore être communiquées dans certaines écoles de police.

Un problème se pose toujours pour les futures sessions. Certains candidats ayant démissionné de leur ancien travail début mars pour rejoindre l’école de police, se retrouvent sans aucun revenu, les cours, rémunérés, étant suspendus.

Pour ce qui est examens à distance, les modalités de ces derniers seront précisées aux candidats, comme cela se fera dans l’enseignement supérieur traditionnel.

Du côté du ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, on n’a pas jugé utile de dispenser ces futurs inspecteurs, la présence de policiers sur le terrain étant encore jugée suffisante lorsqu’il a fallu trancher cette question des dispenses.