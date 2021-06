Un protocole a été envoyé au politique, pour une reprise à l’automne.

La vie reprend”, peut-on ressentir, lire et entendre un peu partout. Les terrasses sont effectivement bondées, les restos ont rouvert, les places et jardins s’animent. Mais pour nombre d’entre nous, “la vie” va au-delà du fait de rester assis par bulle autour d’un verre. Le week-end dernier, la douce euphorie qui s’est emparée des jeunes et moins jeunes, venus prendre l’apéro dans les divers parcs de Bruxelles, est à nouveau venue illustrer l’inévitable tendance de la population à se rapprocher, s’étreindre, danser. Un baffle et une table suffisent désormais à déclencher un mini-mouvement de foule. Qu’on le veuille ou non, les gens vont désormais se rassembler, en extérieur d’abord, en intérieur, dès que le climat sera moins clément.