Les gilets jaunes s’organisent en France. Une liste complète de 79 candidats doit être élaborée d’ici à la mi-février pour les élections européennes. Elle est conduite par Ingrid Levavasseur, une figure du mouvement. Qu’en sera-t-il en Belgique ? Les gilets jaunes belges, comme leurs homologues français, n’ont ni porte-parole ni leader affiché. Invitée à plusieurs reprises des plateaux télé et radio, Stéphanie Servais, aide ménagère liégeoise à la langue acérée, s’est cependant affirmée comme une figure médiatique du mouvement.

Les gilets jaunes français lancent une liste politique. Et en Belgique, comment voyez-vous évoluer les choses ?

“Je les vois évoluer très bien. Je suis remplie d’espoir depuis dimanche, car j’ai rencontré les étudiants (NDLR : qui manifestent pour le climat) hors plateau télé. Nous avons eu ce mercredi la publication de M. Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB, qui appelle à la grève générale du 13 février à la façon des gilets jaunes. Tout est en train de se rejoindre, nos combats se rejoignent. Au final, on ne parlera plus que des gilets jaunes, mais d’un mouvement d’ensemble où tout le monde se rejoint. On veut que cela ne dure pas qu’une journée.”

Vous voulez un front commun avec les syndicats ?

(...)