Une chose est sûre, le mouvement des "gilets jaunes" ne rencontre plus le succès de ses débuts en Belgique. Ce samedi, quelques personnes ont quand même tenu à se rassembler à Namur. Peu nombreux, certains d'entre eux ont exprimé leur déception au micro de la RTBF. "On sent qu'on est de moins en moins, c'est décevant, on a beau essayé de rassembler du monde, ça ne prend pas", regrette ainsi un "gilet jaune" belge.





Ces derniers ont entamé une marche aux alentours de 11h qu'ils ont commencée par une minute de silence en hommage aux personnes arrêtées au cours des précédentes mobilisations à Bruxelles en décembre.





A Charleroi également, des rassemblements devraient avoir lieu dans l'après-midi ce samedi.