Une cinquantaine de gilets jaunes ont mené une action de sensibilisation dans les rues de Namur samedi de 10h30 à 14h00.

Comme c'est le cas chaque samedi depuis plusieurs semaines, les militants se sont donnés rendez-vous devant la gare des trains. Ils ont ensuite parcouru les rues de Namur et de Jambes en distribuant des tracts et en entonnant des chants.

"De cette société-là, on n'en veut pas, qui sème la misère, récolte la colère", a-t-on notamment pu entendre. Les gilets jaunes ont également repris tous en cœur "Bella ciao", l'hymne des révolutionnaires italiens, le tout dans une ambiance voulue joyeuse et positive.

"Nous serons encore là chaque samedi s'il le faut", a affirmé Delphine Parmentier, présente dans le cortège. "C'est important pour nous d'aller au contact de la population afin de lui expliquer notre action et de la sensibiliser".

La militante insiste également sur le fait que le mouvement n'est pas en perdition, même si c'est, selon les manifestants, ce que le gouvernement et certains médias veulent laisser entendre. "Nous sommes dispersés mais nous sommes de plus en plus nombreux aux réunions", souligne-t-elle.

Une nouvelle opération de sensibilisation est prévue samedi prochain à Namur.

Une poignée de gilets jaunes mobilisés à Bruxelles

Une quinzaine de gilets jaunes ont été signalés samedi dans la rue Belliard à Bruxelles, à hauteur de la station essence, a indiqué à 12h45 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Après quelques déplacements dans la ville, ils étaient une quarantaine de manifestants à la porte de Namur puis, vers 16h15, une quinzaine dans la commune de Saint-Gilles. La police précise que la manifestation se déroule dans le calme. Les déplacements se font sur les trottoirs.

Après un début dans la rue Belliard, le groupe de gilets jaunes a rejoint la place du Luxembourg, devant le Parlement européen. Ils étaient ensuite une quarantaine à la porte de Namur. Une quinzaine de personnes ont décidé de poursuivre l'action en poussant leur marche dans la commune de Saint-Gilles.

Une centaine de gilets jaunes ont manifesté à Liège



Aucun incident à signaler selon la police locale

Celles et ceux qui voulaient profiter des soldes lors de ce premier week-end et qui ont atterri à Liège en milieu d'après-midi ont dû prendre leur mal en patience. Les gilets jaunes s'étaient invités dans la circulation.

Rassemblés sur l'Esplanade de la gare des Guillemins, ils ont entamé leur cortège sur le coup de 15 heures en prenant la direction des boulevards d’Avroy puis de la Sauvenière. Ils se sont ensuite engouffrés dans les rues commerçantes (Joffre, place Saint-Lambert, Gérardrie, place Saint-Etienne, Saint-Gangulphe, Pont d’Ile, Vinâve d’Ile, Pont d’Avroy) avant de reprendre le chemin inverse par les grands boulevards

Le cortège s'est disloqué peu avant 18 heures Esplanade des Guillemins sans le moindre incident, insiste la police de Liège. « Un service d’ordre était prévu par le service des Renseignements généraux de la Police de Liège avec lequel les gilets jaunes liégeois communiquent efficacement depuis le début du mouvement », a ajouté la porte-parole de la police.

Des gilets jaunes ralentissent le trafic sur la E314 à Maasmechelen

Des gilets jaunes ont mené une action samedi après-midi entre 13h00 et 16h00 sur le parking de l'autoroute E314 à proximité de l'ancien poste-frontière de Boorsem (Maasmechelen). L'action a provoqué des ralentissements en direction de la Belgique depuis le Limbourg néerlandais. Les 20 à 30 manifestants, qui avaient déployé une banderole et avaient pris place derrière la barrière de sécurité, n'ont pas perturbé le trafic sur la E314. Les protestataires ont même offert du café aux automobilistes qui empruntaient le parking comme le mentionnait leur banderole.

Au plus fort de la mobilisation, l'opération qui avait été autorisée par les polices néerlandaise et belge selon un manifestant, a comptabilisé une quarantaine de personnes. Les manifestants belges ont également reçu le soutien de leurs homologues néerlandais.

Une vingtaine de gilets jaunes se sont également rassemblés samedi après-midi sur le parking du magasin Ikea de Hasselt. Les manifestants avaient choisi le parking du géant de l'ameublement suédois car celui-ci figure dans le top 15 des entreprises payant le moins d'impôts.