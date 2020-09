Face aux mesures annoncées par le nouveau gouvernement, le syndicat du SLFP Défense rappelle la nécessité absolue de revaloriser le métier et réagit aux annonces concernant notamment le personnel et les futurs investissements.

L’accord du gouvernement Vivaldi prône un renforcement de l’engagement de l’armée belge au sein d’un “Défense européenne effective”. “Cela contribuera à une réelle stratégie et autonomie européennes et renforce également le ‘pilier européen’ au sein de l’OTAN. L’OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective de l’Europe”, indique l’accord gouvernemental.



L’accord Vivaldi plaide également pour des missions et partenariats bilatéraux qui s’inscriront dans une approche globale, qui s'inscriront dans le cadre de l’ONU, de la politique européenne de sécurité commune (PESC), de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ou dans le cadre de la sécurité et de la défense collective de l’OTAN. De plus, le cadre d’information et d’évaluation de la politique de Défense sera amélioré e pour plus de transparence et d’implication parlementaire (missions, achats et ventes militaires, retours sociétaux, victimes civiles). Le Gouvernement examinera si une réglementation sur l’indemnisation des victimes civiles peut être développée.