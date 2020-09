Une norme de croissance revue à la hausse, un refinancement des soins de santé et la nomination d'un "commissaire" Covid sont les points-clés de l'accord Vivaldi.

Parmi les grandes réformes concernant les soins de santé, le nouveau gouvernement a décidé de désigner un commissaire spécial Covid mandaté pour une période de douze mois, soutenu par une équipe afin d’assurer la coordination des politiques de santé entre le niveau fédéral et les entités fédérées. Ce dernier sera assisté par un comité scientifique interdisciplinaire et multidisciplinaire qui pourra être complété par des scientifiques internationaux et par une équipe de gestionnaires de projet. Il se tiendra au courant de manière structurée des nouvelles connaissances sur le virus et se penchera aussi sur l’impact social, économique et sociétal des mesures.

A ce stade, plusieurs noms sont cités pour assurer cette fonction.