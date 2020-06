Les attaques des hackers sont de plus en plus destructrice. C'est la principale conclusion du "Cyber Readiness Report" qui a été récemment publié pour la quatrième fois par l'assureur spécialisé Hiscox. Selon ce rapport, le nombre d'entreprises belges ayant subi une cyber-attaque a diminué l'année dernière, passant de 71 % en 2018 à 49 % en 2019. Pourtant, le coût annuel pour une entreprise belge moyenne a été multiplié par six, pour atteindre 54.700 euros.