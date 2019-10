Depuis le mois de juin dernier, le mouvement des blouses blanches ne faiblit pas. Et ce jeudi, il risque d’atteindre un nouveau palier. Mais cette fois, il sera rejoint par tout le personnel hospitalier et des soins de santé au niveau national. En effet, le front commun syndical du secteur de la santé a déposé un préavis de grève et d’actions "à durée indéterminée".

Les syndicats critiquent (...)