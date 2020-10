L’UZ Brussels se prépare à une montée en charge tout en poursuivant, le plus possible, son activité courante à côté des soins Covid. Car l’enjeu est là, préserver les soins et devoir reporter les opérations hors Covid reste la hantise du secteur hospitalier. "Presque toutes les activités normales fonctionnent, les gens ne doivent pas s’inquiéter, s’ils sont malades et dans le besoin, ils peuvent venir à l’hôpital, tout est séparé. Après, on doit parfois un peu limiter les opérations, comme de la chirurgie, des prothèses, les priorités médicales se mettent en place", indique le Dr De Waele, qui dirige l’unité des soins intensifs de l’UZ Brussel.