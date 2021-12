Plus contagieux, Omicron écarte de plus en plus de soignants des unités.

Le variant Omicron fait planer une menace pour nos hôpitaux, déjà mis sous pression par la vague delta actuelle. Car même si les chiffres de l’épidémie diminuent, ceux concernant ce nouveau variant sont en hausse. Et à côté de potentiels patients hospitalisés supplémentaires, ce dernier provoque de plus en plus de soignants positifs au Covid. Des bras contraints de s’arrêter alors que la charge de travail reste élevée et que les unités manquent de personnel. "On observe déjà un taux d’absentéisme important, remarque Ghislain Sad, directeur du département infirmier du Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM) sur le site Sambre. Il y a quelques jours, on a reçu une trentaine de certificats. Ce sont des gens positifs et donc contraints de s’isoler chez eux pendant dix jours. Alors si le variant Omicron est beaucoup plus contagieux et accélère ce phénomène, on va droit vers la catastrophe, sans compter l’impact des mesures d’écartement au travail chez les soignants non vaccinés".