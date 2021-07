Le sud de la Belgique a été et est encore frappé par de fortes intempéries qui ont provoqué dégâts et inondations. La province de Liège est en alerte rouge, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010. Les provinces de Namur, du Luxembourg et du Limbourg sont, elles, en orange. Les Brabants flamand et wallon, le Hainaut, Bruxelles et Anvers ne sont pas non plus épargnés puisqu'ils sont en alerte jaune. Dans de nombreux endroits, l'eau est montée à un niveau très haut, comme vous pouvez le voir sur ces différentes images.

A Theux, dans la province de Liège, un homme tente d'aller à contre-courant alors qu'il a de l'eau jusqu'à mi-cuisse.



A Spa, l'eau a élu domicile sur la place.



A Méry, toujours en province liégeoise, le ry a débordé, ce qui a soulevé le tarmac et emporté des voitures.





Dans le Luxembourg, à Durbuy, Hotton et Paliseul, des camps scouts ont dû être évacués.

A Walhain, dans le Brabant wallon, les dégâts sont aussi présents.





A Chimay, dans le Hainaut, un camp scout sous eau a aussi dû être évacué.

La Belgique n'est pas le seul pays touché par les trombes d'eau : la France et l'Allemagne subissent aussi de gros dégâts à cause des pluies diluviennes.