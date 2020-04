Pas de matériel de protection ni assez de rendez-vous pour subvenir à leurs besoins: les kinés et autres professions du paramédical demandent à pouvoir toucher une aide régionale durant cette crise, la même que le secteur de l'horeca.

Ils sont kinés, logopèdes, dentistes ou encore psychologues. Tous indépendants dans le secteur du paramédical et tous se sentent aujourd'hui abandonnés et laissés pour compte par les autorités durant cette crise sanitaire que nous traversons. Entre manque de matériel de protection et absence totale de soutien financier, ou en tout cas jugé insuffisant, leur quotidien est complètement chamboulé depuis le début de l'épidémie du coronavirus et ses nombreuses conséquences.

(...)