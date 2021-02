Les experts planchent sur un menu à la carte où plusieurs choix peuvent être posés par les partis.

Le groupe d’experts chargé de la stratégie de sortie (GEMS) planche sur la mise au point d’un nouveau plan de sortie de crise. Ce plan devrait être prêt d’ici mardi, les grandes lignes ont fuité dans les quotidiens Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen vendredi, ce qui a provoqué du remous au sein du GEMS. “On a eu une réunion ce jeudi après-midi avec plusieurs ministres et leurs collaborateurs. Le lendemain, tout était dans la presse, alors que le rapport n’est pas encore validé”, pointe un membre du GEMS.

Ce plan se concentre sur une sorte de “menu” à la carte. Un score est associé à chaque assouplissement des mesures : le prix à payer en cas de mise en œuvre. Dans cette logique, une augmentation des contacts coûterait par exemple moins qu’une réouverture de l’horeca. La logique : préférez-vous un contact supplémentaire autorisé dans votre bulle ou la reprise des cours en présentiel complet dans l’enseignement secondaire ?

L’autorisation des voyages non-essentiels et touristiques à l’étranger recevrait également un score. Un assouplissement d’une activité extérieure coûterait moins cher que la reprise de l’Horeca, des bars et restaurants, en intérieur.