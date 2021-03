Des convois d’actifs dans l’Horeca et l’événementiel, des forains, ou du personnel du monde de la nuit ont convergé vers Bruxelles ce lundi pour alerter les autorités sur leur situation. "Je comprends leur colère. Et je suis moi aussi en colère. Aujourd’hui, les aides wallonnes, c’est peu, trop tard et trop compliqué, pointe François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement wallon. Quand on regarde le concret, un indépendant wallon reçoit moins qu’un flamand."

Ce mardi, le Parlement de Wallonie débat des aides octroyées aux indépendants. En prévision, le groupe CDH, sur base des arrêtés ministériels publiés mais aussi des budgets et aides annoncés, s’est livré à des comparaisons. Ils ont pris des exemples concrets. Comme celui de Giulia (prénom d’emprunt), qui tient un petit café.