Les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte prolongés jusqu'au 9 septembre.

Les informateurs fédéraux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), se sont rendus lundi à 14h30 au palais royal pour faire rapport au roi Philippe.

À la suite de leur rencontre avec le souverain, les deux hommes politiques se sont présentés devant la presse pour expliquer leurs avancées et s'exprimer sur la réunion de dimanche soir, qui a rassemblé le PS, la N-VA, le MR, l'Open Vld, le CD&V, Groen et le sp.a

Le but de cette réunion était de leur présenter une note de préformation qu'ils ont préparée dans le cadre de leur mission.

" "Nous sommes optimistes après la réunion de dimanche soir. Nous avons présenté une dizaine de thèmes aux partis rassemblés dimanche soir, explique Didier Reynders. On peut dire qu'il y a eu un certain nombre de réactions mais il faudra aller plus dans le détail. Il n'y a pas eu de grandes opppositions aux thèmes que nous avons mis sur la table. Même s'il y a eu des remarques, bien sûr. On connaissait déjà les divergences entre les partis."

Il poursuit: "Hier, nous avons eu un refus, celui d'Ecolo. Cela ne signifie pas qu'on ne pourra plus travailler avec eux, évidemment.

Un journaliste demande ensuite au libéral si les chances de réussite à la date du 9 septembre sont réelles : "Dans ce contexte-là, il y a 1 chance sur 2 que nous ayons des avancées le 9 septembre."

"Nous cherchons une majorité simple, une réforme de l'état n'est pas encore engagée même si les dossiers communautaires sont évidemment débattus", continue le MR. "Nous sommes optimistes après la réunion de dimanche soir."