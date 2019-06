C'est la fin de la mission d'informateurs pour Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, indique une source proche des deux hommes, au Morgen. Ceux-ci avaient été chargés par le Roi de mener à bien les discussions en vue de la formation d'un gouvernement fédéral.





Didier Reynders et Johan Vande Lanotte devront faire leur rapport au Roi ce lundi 1er juillet au terme d'un mois mouvementé. Selon cette même personne, les deux hommes devraient annoncer leur échec au Roi, dû notamment aux trop grandes distensions entre le PS et la N-VA, les deux partis les plus importants à l'échelle fédérale.