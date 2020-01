Le CD&V veut relancer l’axe PS-N-VA pourtant déjà enterré. “Si la N-VA veut retourner aux urnes, qu’elle le dise”, tranche une source PS.

Qui n’avance pas recule. Et la situation de blocage au Fédéral n’a guère évolué favorablement ce lundi. Les informateurs royaux, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) ont à nouveau été prolongés par le Roi “en vue de clarifier davantage les différentes positions”. Le duo lui fera rapport au plus tard le 28 janvier.

La possibilité d’une coalition Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V, sans la N-VA) s’éloigne et la N-VA voit sa position s’améliorer. Il s’agira durant ces deux semaines d’explorer la possibilité d’une alliance entre le PS et la N-VA. Des pistes déjà étudiées et enterrées durant les trois missions d’informations précédentes…