L’heure du grand saut a sonné. Il revient à nos confrères de La Libre, de plusieurs sources, que les informateurs, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), vont formuler une proposition de coalition fédérale, dès ce vendredi si possible, pour la fin du week-end au plus tard. "C’est normalement pour ce vendredi", selon un insider. Mais avec quels partis ? Une formule tient la corde.