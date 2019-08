Le service des douanes belges a constaté une augmentation dans la prise du trafic de préparations polypeptidiques injectables en direction de la Belgique. Un mot médical nébuleux qui recouvre pourtant des produits connus de tous et vantés sur Internet comme un moyen idéal d’atteindre rapidement un idéal physique (plus de masse musculaire, moins de masse grasse), ou encore une peau plus bronzée grâce notamment à la "drogue Barbie", le Melanotan II, ou de renforcer les aptitudes sociales (via l’ocytocine, appelée aussi hormone de l’amour).

