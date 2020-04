Le secteur hospitalier ne veut pas revivre la situation proche de la saturation il y a de ça deux semaines. Mais le déconfinement va-t-il forcément impliquer une hausse des admissions ? Epxlications.

Le déconfinement va-t-il provoquer une hausse du nombre de cas ? Selon Steven Van Gucht, il est tout à fait possible de déconfiner les Belges tout en maintenant une diminution des chiffres (hospitalisations, nouveaux cas, soins intensifs). "On ne peut pas déterminer un seuil. La capacité des soins intensifs est un paramètre très important pour permettre le déconfinement. Il faut toujours pouvoir garantir qu'il y a assez de place dans les soins intensifs. Malgré l'assouplissement des mesures, on veut voir les chiffres diminuer encore. Je pense que c'est possible si on respecte les règles de base" , précise-t-il.

(...)