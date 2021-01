Cette année, la période d’inscription en première secondaire débutera le 1er février et s’étalera jusqu’au 5 mars, soit cinq semaines contre trois habituellement. Les parents devront recevoir le formulaire unique d’inscription pour le 22 janvier au plus tard. Choisir une école secondaire pour ses enfants n’est jamais facile. Mais en ce contexte de crise sanitaire, remplir le formulaire d’inscription pourra s’avérer encore plus compliqué en raison de l’impossibilité pour les écoles d’organiser leurs traditionnelles journées portes ouvertes. Ces moments de rencontre et de visites sont pourtant considérés comme essentiels pour vérifier si le projet pédagogique de l’établissement correspond bien aux attentes des familles.