Bouchez et Lachaert veulent "en revenir à un libéralisme des valeurs : on s’est trop présenté en gestionnaires".

Aux dernières élections, les partis libéraux ou qui prônent une politique socio-économique dite libérale (MR, Open Vld et N-VA) ont perdu ensemble 16 sièges. Vous considérez que l’électeur a durement sanctionné les politiques libérales ?

Georges-Louis Bouchez : "Nos partis ont perdu des sièges, mais comme tous les partis démocratiques, à l’exception d’Ecolo, au profit du PTB, du Vlaams Belang. Ce ne sont pas les libéraux qui ont perdu, mais la démocratie libérale qui est en danger. Le paradoxe, c’est qu’avec le coronavirus, les gens se sont rendu compte que la liberté était la chose à laquelle ils tenaient le plus. Ce n’est pas acquis. Ce qu’on a vu aux États-Unis mercredi est une manifestation de ce recul. On en a beaucoup discuté avec Egbert. On doit revenir à un libéralisme des valeurs, on s’est trop présenté en gestionnaires. Nos valeurs, ce sont aussi l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations, la liberté."

