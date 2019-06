L’étude Almoregal pointe clairement les jeunes comme "population influençable aux messages publicitaires concernant l’alcool ", dixit le chercheur Ruben Kramer. "La consommation évolue, elle devient plus jeune et plus féminine même si le volume global est plutôt stable depuis 2002. Mais la différence, c’est qu’ils consomment un peu moins régulièrement et en plusieurs grosses quantités ", s’alarme Martin de Duve qui ne décolère pas contre les grands groupes proposant à des scouts (en 2017) de bénéficier d’un bac gratuit pour deux achetés ! Ou encore l’approche commerciale très agressive des mêmes concernant les cercles étudiants "qui ont des conditions qu’aucun cafetier n’a ". D’après une étude de la KUL fin 2018, "37 % des étudiants ont une consommation d’alcool posant problème".

